صناعات حيوية.. ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على واردات عدة سلع "قريباً"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض "قريباً" تعريفات جمركية على واردات الأدوية الأجنبية وأشباه الموصلات والمعادن، وأشاد بأخبار التقدم لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره "إيجابياً"، أثناء مخاطبته لمشرعين جمهوريين يوم الإثنين.

ولفت ترامب أثناء حديثه إلى تجمع من الجمهوريين في منتجعه دورال في ميامي إلى أنه "في المستقبل القريب جداً، سنفرض تعريفات جمركية على الإنتاج الأجنبي لرقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية، بهدف إعادة إنتاج هذه السلع الأساسية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "سيفرض أيضاً تعريفات جمركية على الفولاذ والألمنيوم والنحاس".

قدمت تعليقات الرئيس الأميركية واحدة من أكثر النظرات تفصيلاً لنظام التعريفات الجمركية الذي كان ترمب يعمل عليه منذ توليه منصبه. تعهد الرئيس سابقاً بفرض تعريفات جمركية ثابتة على كندا والمكسيك والصين بحلول نهاية هذا الأسبوع.

"ديب سيك" جرس إنذار

يأتي تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على أشباه الموصلات، بعد ساعات من قلق المستثمرين بشأن شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي هزت الأسواق وأزالت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركة "إنفيديا".

زعم ترمب أن التعريفات الجمركية ستساعد في الحفاظ على التصنيع الأميركي للرقائق المتقدمة وبنائها، مقارنة ببرنامج الدعم الذي تبناه الرئيس السابق جو بايدن.

أحدث منتج "ديب سيك" الأخير موجة صدمة، عندما أظهرت الاختبارات المستقلة أنه قادر على المنافسة مع نماذج "أوبن إيه آي" و"ميتا"، وهي شركات لديها موارد كثيفة.

حاولت الولايات المتحدة الحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال حظر تصدير بعض تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، وكذلك الحد من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من "إنفيديا".

لكن تقدم "ديب سيك" يشير إلى أن مهندسي الذكاء الاصطناعي الصينيين وجدوا طريقة للتغلب على حظر التصدير، والتركيز على كفاءة أكبر بموارد محدودة.

قال ترمب إنه كان يقرأ عن الشركة، ووصف الاختراق الذي أحدثته بأنه "جيد، لأنك لست مضطراً إلى إنفاق الكثير من المال". وأضاف: "أرى ذلك إيجابياً، كأصل".

وتابع أن "إطلاق شركة صينية لهذا النموذج يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لصناعاتنا بأننا بحاجة إلى التركيز على المنافسة للفوز"، مضيفاً: "لأن لدينا أعظم العلماء في العالم، حتى القيادة الصينية أخبرتني بذلك. قالوا إن لديكم أذكى العلماء في العالم".

ولفت ترمب إلى أن الشركات التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية ستحتاج إلى نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الواقع هي بناء مصنعك. إذا كنت تريد التوقف عن دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، فعليك بناء مصنعك هنا في أميركا".