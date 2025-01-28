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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

٥٠٠ مليون جنيه.. إعلامي شهير يكشف مفاجأة بشأن صفقة تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه
باسنتي ناجي
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شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات الإعلامي سيف زاهر بشأن صفقة محمود تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 

صفقة لاعب في الاهلي تتخطي ال ٥٠٠ مليون جنيه
سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس

‏• الأهلي فتح الخزن وفتح على الرابع صفقات من العيار الثقيل، فاكرين لما قلت اتقل تاخد حاجه تقيله متهاجموش الإدارة

‏• صفقة محمود تريزيجة للنادي الأهلي تخطت 500 مليون جنيه مصري  

‏• 3 مليون و500 ألف دولار لنادي طرابزون التركي والباقي الراتب الشخصي لمحمود تريزيجيه".

‏وكان قد شارك الناقد الرياضي خالد طلعت قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"بالأرقام .. قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه   من طرابزون سبور التركي الى النادي الأهلي تقدر بـ 1.6 مليون يورو أي ما يعادل 85 مليون جنيه مصري".

طرابزون تريزيجه الاهلي

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