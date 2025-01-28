مي فاروق وريهام عبدالحكيم تحييان حفلا لأم كلثوم على مسرح المتحف المصري

تحيي الفنانتان مي فاروق وريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا يوم 23 فبراير المقبل على مسرح المتحف المصري بمناسبة الذكرى الخمسين على رحيل أم كلثوم.

مي فاروق فى حفل استثنائى

في لقاء استثنائي بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة القادمتين على قناة "ON" المطربة مي فاروق وفرقتها الموسيقية لتقديم باقة متميزة من أغاني أم كلثوم وسط جمهور كبير من محبي أغاني الست.

وأعد البرنامج مسرحًا يحمل طابع حفلات أم كلثوم بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات، وتشدو مي فاروق بأغاني الأطلال وإنت عمري وألف ليلة وعلى بلد المحبوب وأغدا ألقاك وأمل حياتي والحب كله ودارت الأيام ولسه فاكر ويا مسهرني.

وتعد احتفالية معكم منى الشاذلي بمرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم هي باكورة فعاليات ذكرى مرور نصف قرن على رحيل "الست" التي تغنى معها الملايين من المصريين والعرب على مدار أجيال ولا تزال قادرة على إبهار الجميع بصوتها وأغانيها حتى اليوم.

طرحت النجمة مي فاروق، ثاني أغنية رسمية بمناسبة حفل زفافها، التي تحمل عنوان "سلطانة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، التي لاقت استحسانًا كبيرًا.

وأضاف التعاون مع مدين لمسة موسيقية مختلفة، حيث أشاد الجمهور بالأغنيتين لما تحملانه من أجواء مبهجة ورومانسية تناسب أجواء حفل الزفاف.

جدير بالذكر أن مي فاروق، احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي مؤخرا في أحد الفنادق الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.