إسلام صادق يثير الجدل بشأن رحيل معلول

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثيرا بشأن تعاقد الأهلي مع تريزيجيه ورحيل معلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"في تعاقد الأهلي مع تريزيجيه و إعلان علي معلول الرحيل؟".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة الأرقام المالية التي تخص صفقة محمود حسن تريزيجيه المنضم للنادي الأهلي في بداية الموسم الجاري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأرقام المالية هي 1.7 مليون يورو يسددها النادي الأهلي من أجل شراء عقد تريزيجيه من طرابزون التركي".

وأضاف: "كل ما يقال عن أن تكلفة الصفقة 3.5 مليون دولار غير صحيح، والأهلي اتفق مع طرابزون التركي على شراء عقد تريزيجيه على قسطين، الأول في يناير الحالي، والقسط الثاني في شهر يوليو المقبل بعد كأس العالم للأندية".