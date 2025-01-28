محافظ الوادي الجديد يُجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه عددٌ من المسئولين المعنيين.

وتفقد المحافظ مبنى الجهات الحكومية المتعددة لمتابعة موقفه التنفيذي، والمقرر تشغيله عقب انتهاء أعمال التجهيزات، موجهًا بسرعة إنهاء جميع التجهيزات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومد خطوط الاتصالات وشبكات الإنترنت، ومراجعة أعمال البنية التحتية والمعلوماتية؛ لانتقال العاملين وبدء العمل في المقر الجديد، كما وجّه بتنفيذ بطاقات تعريفية للعاملين بالقطاعات لتوحيد هوية كل قطاع على حدة.

كما تفقد أعمال إنشاءات المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية والمقرر إقامتها على سعة 400 ميجا.

ووجه بدفع نسب التنفيذ لإنهاء المحطة وتشغيلها؛ بما يسهم في توفير الطاقة واستيعاب الأحمال بالعاصمة الإدارية.