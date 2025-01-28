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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رياضة العجل.. طوق نجاة في مواجهة شبح الانتحار بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
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شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الانتحار، ما أثار مخاوف واسعة بين الأهالي وأطلق نقاشًا مجتمعيًا حول أسباب هذه الظاهرة وطرق مواجهتها.

وبالتزامن مع هذه الأزمة، برزت دعوات لتعزيز الصحة النفسية ونشر ثقافة التعامل الإيجابي مع الضغوط الحياتية، وكان من بين أبرز هذه الجهود مبادرة "Take Bike"، التابعة للمبادرة الرئاسية التي ناشدت المواطنين ممارسة رياضة قيادة الدرجات لجيل صحي أكثر.

وأطلقت المبادرة حملة توعوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

رسالة المبادرة: الرياضة كبديل للصعوبات النفسية

نشرت رسالة توعوية موجهة إلى الشباب، مستندة إلى قول الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم"، في إشارة إلى حرمة الانتحار وأهمية البحث عن حلول إيجابية بديلة، وجاء في منشور المبادرة: “ليه تلجأ إنك تنهي حياتك، إنما ممكن تغير حياتك بشكل صحي.. جاهز تغير حياتك؟ وعشان إحنا خايفين عليك وعلى صحتك النفسية، Take Bike قررت تمسك إيدك وتساعدك تبقى في حالة نفسية أفضل.

"رياضة العجل مش بس متعة، دي صحة وعافية هتقوي قلبك، وتفصلك عن ضغط اليوم.. اركب عجلتك، وانطلق لعالم جديد".

دور الرياضة في تحسين الصحة النفسية

أكد القائمون على المبادرة أن ممارسة الرياضة، خاصة ركوب الدراجات، تلعب دورًا مهمًا في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، حيث تساعد في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وتخفيف الضغط العصبي، وتحسين اللياقة البدنية، كما أن ركوب الدراجات يُعزز الشعور بالحرية والانطلاق، ما يجعله وسيلة فعالة للهروب من الضغوط اليومية بطريقة إيجابية وصحية.

تفاعل مجتمعي واسع

لقيت الحملة إشادة واسعة من قبل الأهالي والشباب في سوهاج، حيث اعتبر الكثيرون أنها خطوة إيجابية في مواجهة الضغوط النفسية، ودعوة إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل حملات أخرى لدعم الصحة النفسية، مثل جلسات التوعية والتأهيل النفسي.

في ظل تزايد التحديات النفسية والاجتماعية، تمثل مبادرات مثل "Take Bike" بارقة أمل للشباب، حيث توفر لهم متنفسًا صحيًا وإيجابيًا بدلًا من الاستسلام للأفكار السلبية.

ومع استمرار مثل هذه الجهود، يمكن أن يسهم المجتمع في خلق بيئة داعمة نفسيًا وجسديًا، تساعد في الحد من ظاهرة الانتحار، وتعزز ثقافة البحث عن الحلول الإيجابية للحياة.

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