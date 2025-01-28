سعيد الشيمي يبكي في حديثه عن صديقه المخرج محمد خان.. فيديو

انطلقت منذ قليل ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة كتاب و جوائز مدير التصوير سعيد الشيمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56 .

الندوة تناقش مسيرة اعمال مدير التصوير سعيد الشيمي و عن كتبه عن محمد خان صديقه وشهدت تأثر سعيد شيمي وبكاءه في حديثه عن صديقه الراحل .

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الإعلاميين، والمثقفين، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمهور المهتم.

وتناول النقاش أبرز القضايا والموضوعات التي طرحها الكتاب، وأهم المحطات التي سلط الكاتب الضوء عليها من زوايا مختلفة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الحضور.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

ويُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحوّل الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجّه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.