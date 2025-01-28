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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول رد فعل من نانسي عجرم بعد انفصالها عن فادي الهاشم

نانسي عجرم وفادي الهاشم
نانسي عجرم وفادي الهاشم
أحمد إبراهيم
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قررت الفنانة نانسي عجرم تجاهل كل ما يثار حول انفصالها عن فادى الهاشم، ليكون أول رد فعل منها في ظل هذه الأجزاء هو الإعلان عن اغنيتها الجديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشرت نانسي عجرم علي انستجرام مقطع تشويقي من أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”، وظهرت في الفيديو مرتدية طقم أبيض أنيق.

انفصال نانسي عجرم

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت خبر إنفصالها عن الدكتور فادي الهاشم بعد فترة حب وزواج دامت لما يقرب من 17 عاما.

كانت تحرص نانسي عجرم، دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها على الإنستجرام، بأبرز الصور التي تجمعها بزوجها فادي الهاشم مما كشف عن رومانسيتهما خلال السنوات الماضية.

من جانب آخر تعتبر نانسي عجرم من النجمات اللاتي تخطف الأنظار في الصور بإطلالات تجمع بين الأناقة والفخامة والأنوثة، حيث تعتمد على الفساتين والتصميمات الرقيقة التي تتناسب معها والتي يحمل أغلبها توقيع البراندات العالمية.

وأفادت العديد من المصادر المقربة للفنانة نانسي عجرم عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم .

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع التدوينات اكس :" عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

وحدث الطلاق بسبب خلافات بين الطرفين، اللذان فضلا الانفصال بهدوء في ظل وجود ابناء بينهما في الوقت ذاته قامت نانسي عجرم بالغاء متابعة زوجها على انستجرام .

نانسي تسجل 10 اغان

وقالت نانسي عجرم، في تغريدة لها عبر موقع اكس، إنها انتهت من تسجيل 10 أغان من الألبوم، وفي تغريدة أخرى -ردًا على متابعة- أكدت أنها يمكن أن تزيد عدد أغاني الألبوم لكن لم تستقر.

كانت الفنانة نانسي عجرم، قد طرحت أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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