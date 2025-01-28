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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقل مطرب المهرجانات مسلم للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

نقل مطرب المهرجانات مسلم للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
نقل مطرب المهرجانات مسلم للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
علا محمد
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أعلنت يارا تامر، خطيبة مطرب المهرجانات مسلم،عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وشاركت يارا تامر صورة لـ مسلم من داخل المستشفى، وظهر فيها وبيده “كانيولا”، من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام؛ معلقة: "الف سلامة عليك يا نور عيني"، مما أثار قلق جمهوره ومحبينه عليه.


أعلنت الشركة عن طرح أغنية  لـ مطرب المهرجانات مسلم، قريبا .وفي شهر يوليو الماضي، طُرحت، أغنية العركة لـ مطرب المهرجانات مسلم.

مسلم - لا أبالي
وطرح مسلم كليب لا أبالي بمشاركة العسيلي والذي تضمن المشهد التمثيلي لـ المشاجرة «الخناقة» التي أحدثت جدلا على السوشيال ميديا وظن البعض أنها حقيقة.

وظهر في بوستر كليب لا أبالي مسلم، وهو رابط رأسه بالشاش مثلما ظهر في فيديو المشاجرة التمثيلي، وبجواره في البوستر محمود العسيلي وهو يضحك.

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