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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "ولاد الشمس"

محمود حميدة
محمود حميدة
تقى الجيزاوي
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طرحت منصة watch it  البرومو التشويقي لمسلسل ولاد الشمس من بطولة النجوم محمود حميدة وأحمد مالك ، والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضان ٢٠٢٥.

ونشرت watch it البرومو الترويجي للمسلسل عبر حسابها بموقع انستجرام   وظهر الفنان محمود حميدة فى البرومو وجاء بتعليق “يا تري محمود حميدة هيعمل ايه مع ولاد الشمس”.

مسلسل ولاد الشمس

ومسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود ، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.

 وتدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

ويعيد مسلسل “ولاد الشمس” أحمد مالك إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" الذي عُرض عام 2021 من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، وتأليف وإخراج محمد سامي، وكذلك يعود طه دسوقي للظهور في دراما رمضان 2025 بعد غيابه عن الموسم الماضي منذ مشاركته في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين عام 2023.

أحدث أعمال أحمد مالك

يعرض لـ أحمد مالك حاليًا فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين.

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