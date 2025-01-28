متحدث الوزراء: الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين

كشف محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم اليوم مع اللجان الاستشارية المتخصصة، مشيرا إلى أن تم التأكيد وتناول أبرز اللجان التي تم تشكيلها.



وأضاف محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم ايضا تناول ومناقشة أبرز المستهدافات التي نسعى إليها الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين.

وتابع محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعامل مع القطاع الخاص أولوية لدى الحكومة والاجتماع الذي تم اليوم يعد ترجمه على الأرض لهذا الأمر.





