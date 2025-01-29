محلل سياسي فلسطيني: يجب أن نعزز صمود الشعب الفلسطيني في أراضيه

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي المطاوع، أننا يجب أن نعزز صمود الشعب الفلسطيني في أراضيه، وذلك يتم من خلال عدم استخدام ورقة إعادة الإعمار، كسيف مُسلط على الفلسطينيين في غزة.

وقال عبد الهادي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن التصريح الخطير الذي قاله الرئيس الأمريكي، وكرره مرة أخرى، يؤكد أن المجموعة الاستيطانية في إدارته قادرة على إقناعه بأفكار غير عملية، الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية إنسانية.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة والضفة؛ هو دليل على أنه لا يستطيع أن يفهم أن الحل هو زوال الاحتلال.