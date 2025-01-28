لاتهامه بالنصب.. الحكم في قضية علي غزال لاعب منتخب مصر السابق غدًأ

تصدر غدًا محكمة جنح التجمع الخامس، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها في قضية على غزال لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد .



وشهدت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الجلسة الماضية كواليس مثيرة في قضية اتهام اللاعب على غزال لاعب منتخب مصر السابق، بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

القصة الكاملة لاتهام علي غزال بالنصب على المواطنين

بدأت الجلسة وكانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة من صباح اليوم، حيث تغيب خلالها المتهم علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، وحضر محامية الترافع أمام محكمة جنح التجمع.

وعقب إثبات حضور المحامين استمعت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع ضحايا على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

وطلب محامي ضحايا اللاعب علي غزال، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الإتهامات من النصب إلى غسيل أموال.

وعقب الانتهاء من الطلبات، استمعت محكمة جنح التجمع، إلى مرافعة معتز نور الدين، دفاع على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

وطلب، خلالها محامي علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أمام محكمة الجنح، ببراءة موكله في القضية المنسوبة إليه.

ودفع، أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، موضحا، أن موكله خرج رسميًا من الشركة محل الدعوى بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكلي لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر.

ودفع أيضاً، بانتفاء أركان جريمة النصب، حيث أن الركن المادي لجريمة النصب غير متوافر، مؤكدا، أن اللاعب علي غزال لم يقم بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين موكلي والواقعة محل الاتهام.”

وعن بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، أكد أمام المحكمة، أن التحريات التي بُنيت عليها القضية كانت مكتبية ومرسلة.

وعن استلام موكلي أي أموال أو توقيع شيكات، أوضح محامي اللاعب علي غزال، أن أقوال المجني عليهم أنفسهم تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 29 يناير للحكم، كما قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد ٣ شيكات بدون رصيد.

لاعب منتخب مصر السابق جاءت اقواله أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة كالآتي :

س : ما هو اسمك

ج.. اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق

س : ما سبب تواجدك في سراى النيابة اليوم ؟

ج: انا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك في ما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وان تلك الشيكات ليست صادرة عنى للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وانا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لى علاقة.

س : هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين .

ج: يوه انا اعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت اعمل بها ولكني ليس لي علاقه بالتعامل معهم.

كشفت حيثيات محكمة جنح القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

واكدت الحيثيات، أن أحد الاشخاص حرر دعوى قضائية ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة في حق المتهم، و استقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك.

وأشارت الحيثيات، أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم في البنك ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقبل عليها في المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

تقدم محامي اللاعب علي غزال، نجم منتخب مصر السابق، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

و قال، محامي المجني عليهم، إنه كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا.

أضاف، أن علي غزال، استولى على أموالهم وتم تحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بنطاق القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجرت تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من شخص في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغا من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهم لم يلتزما بالسداد.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

علي غزال هو لاعب كرة قدم سابق بدأ حياته الكروية عام 2007 في نادي السكة الحديد، ومن ثم لعب في وادي دجلة، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، حيث لعب في نادي ناسيونال ماديرا ونادي فييرينسي، ولعب في الدوري الكندي مع نادي وفانكوفر وايتكابس، لينتقل بعدها إلى الدوري الصيني عام 2017 من خلال اللعب في نادي جويزهو زيتشينغ.

ويذكر أنه تعاقد مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة وهو نادي “رع” للعمل به كمدير فني.

كما أنه شارك مع منتخب الشباب المصري في العديد من المباريات، لكنه لم يشارك معه في بطولات رسمية، فضلًا عن أنه كان ضمن قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.