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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

أسرار الجريمة الغامضة.. ماذا حدث بين هيثم وياسمين داخل شقة مصر الجديدة؟

ياسمين وهيثم
ياسمين وهيثم
أحمد مهدي
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اللحظات الأخيرة داخل شقة مصر الجديدة كانت وفاة الزوج هيثم بعدما أجهز على زوجته ياسمين خنقا وبطعنات متفرقة، إلا أن السر ما زال خفيا حول ما حدث قبل الجريمة بدقائق، لكن الجيران والأسرة كشفوا بعض الحقائق التي ربما أن ترسم السيناريو الأخير داخل الشقة.

بين تعاطي المخدرات وتحديدا مخدر الآيس، والخلافات المستمرة خلال السنوات الماضية، سيناريو جريمة شقة مصر الجديدة اتضح وتم الكشف عن كواليس الدقائق الأخيرة، حيث نشبت مشادة بين الزوجة وزوجها قام على أثرها بخنقها ثم أنهى حياته وجرى تحديد توقيت الوفاة الخاص بالجثتين من قبل الطب الشرعي.

قصة وفاة ياسمين على يد زوجها في مصر الجديدة

أقوال شهود العيان والجيران في منطقة مصر الجديدة، كشفت العديد من التفاصيل عن ما حدث داخل شقة الزوجين، حيث أكدوا أن الزواج استمر قرابة 21 عاما وأنهم لديهم طفلين وكانت المشاكل بينهما كثيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة لأن الزوجة تحمل جنسية عربية وكانت خارج البلاد وعادت مرة أخرى.

أيضا كشف جيران ياسمين ضحية زوجها في مصر الجديدة، أن المشاكل كانت عديدة بينهما خلال الفترة الأخيرة أنه كان متعاطيا لمخدر الآيس وهو ما جعله يخنق زوجته وينهي حياتها بهذه الصورة أثناء تعاطيه المخدر، ثم جلس إلى جوار جثتها وقام بإنهاء حياته بعدها، ليسقط إلى جوارها جثة هامدة.

أنهت إحدى السفارات العربية إجراءات استلام جثمان ضحية شقة مصر الجديدة ياسمين ع، من مشرحة زينهم بعد مقتلها على يد زوجها داخل مسكن الزوجية، استعدادا لدفن الجثمان.

القصة الكاملة لجريمة شقة مصر الجديدة

مقطع فيديو كان كلمة السر في جريمة شقة مصر الجديدة، بعدما تم العثور على جثتي زوج يدعى هيثم وزوجته ياسمين داخل الشقة في حالة تيبس، ظهر في الزوج قبل 99 يوم من ارتكابه الجريمة، حيث خنق زوجته ثم قام بشنق نفسه بجوارها وكشفت رائحة الجثامين الجريمة.

لم تتجاوز مدته الثلاث دقائق، فهو مقطع نشره الزوج هيثم عبر صفحته بمنصة الفيسبوك، تضمن محتوى دقيقتين 38 ثانية، خرج فيهم الزوج بيوم 29 سبتمبر 2024، قائلا «أنا بعتذر لمراتي ياسمين، على الألفاظ اللي صدرت مني، أنا اتهمتها في شرفها وهي كانت زوجة مثالية».

كان المقطع بمثابة كلمة السر في الجريمة، ومع التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، اكتملت الخيوط فالزوج وراء خنق زوجته وإنهاء حياتها ثم انهاء حياته إلا أن الدوافع لم تكون مكتملة، جاء مقطع الفيديو ليضع لها السطور الناقصة، فالزوج سبق له تلقي العلاج من الإدمان وسب زوجته والتشاجر معها.

أقوال جيران زوجين شقة مصر الجديدة كشفوا باقي خيوط الجريمة، حيث أكدوا أن المجني عليها ياسمين كانت زوجة وسيدة مثالية على كافة التعاملات، إلا أن زوجها هيثم سبق له تلقي العلاج في أحد المصحات من إدمان المخدرات، وأنه كان دائم التشاجر معها والسب بالألفاظ وأنهم كانوا يسمعون ما يحدث داخل شقة مصر الجديدة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، أن الزوج في العقد الرابع من العمر وزوجته ثلاثينية، والزوجة حول رقبتها سحجات وآثار خنق، والزوج معلقا في مشنقة داخل الشقة.

وأكدت المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة سلامة الأبواب والنوافذ في الشقة، وهو ما اكدته كاميرات المراقبة حول العقار والتي أشارت لعدم دخول أو خروج أي شخص مشتبه فيه في وقت معاصر للعثور على الجثتين.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما بمصر الجديدة في حالة تعفن رمي وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تعفن رمي داخل شقتهما في مصر الجديدة وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

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