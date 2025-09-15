حريق يلتهم 7 منازل وأحواش في المراغة بسوهاج.. ونفوق رؤوس ماشية

شهدت قرية الحريدية، التابعة لمجلس قروي بناويط بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مروعًا بعدما اندلعت النيران في 7 منازل وأحواش.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة، ونفوق عدد من المواشي والطيور، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد باندلاع حريق بعدد من المنازل والأحواش بدائرة المركز.

على الفور، هرعت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث جرت عمليات الإطفاء والسيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتدادها إلى منازل أخرى مجاورة.

وبالفحص تبين احتراق منزل المواطن "معوض ع ع ع- 47 عامًا- عامل"، وأسفر عن تلفيات بمطبخ كامل، وعدد من الأجهزة الكهربائية، وأسطوانتي غاز، وثلاث مراوح، فضلًا عن نفوق كمية من الطيور.

كما طال الحريق حوش المواطن "أحمد ش ع إ- 53 عامًا- عامل"، ما أدى إلى نفوق دابة، إضافة إلى احتراق منزل كل من نجاح "السيد ع ونجله أحمد ن ا"، حيث نفق 4 رؤوس ماشية.

وامتدت النيران أيضًا إلى منزل المواطن "أيمن ك ع ك- 58 عامًا- مزارع"، ومنزل المواطن الشيخ "فصاد ع إ م- 76 عامًا"، والذي شهد نفوق 2 من الأغنام وكمية من الطيور.

كما تضرر منزل المواطن "مرتضى ع ع ع"، حيث احترقت بعض النوافذ والمراوح والمفروشات، بجانب منزل المواطن "عبد المغيث ا ع أ- 57 عامًا"، الذي تعرضت نوافذه للتلف بفعل الحريق.

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.