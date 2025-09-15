ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء تواجدها رفقة شقيقها حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية والتعدى عليهما بالسب والضرب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، أمكن تحديد القائمة على تصوير المقطع (مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13 الجارى قام أحد الأشخاص بمعاكستها لفظياً حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم رفقة شقيقها (7 سنوات) وحال قيام شقيقها بمعاتبته تعدى عليهما بالسب والضرب وقام والده بدفعها لمحاولة أخذ هاتفها المحمول لمنعها من التصوير.

أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (سائق، نجله "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.