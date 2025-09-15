تجديد حبس المتورطين في ضرب سيدة المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 7 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتعدى على سيدتين بالضرب لخلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية.



كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب لخلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية بالقاهرة.





بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول : (سيدتان– مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) وطرف ثان : (7 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) لقيام الطرف الثانى بنقل بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية "الخاصة بإحدى السيدات من الطرف الأول " بإستخدام سيارة نصف نقل ، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم حول ملكية إحدى الوحدات السكنية ، وحال محاولتها منعهم قاموا بالتعدى عليها .. وأمكن ضبط الطرف الثانى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.