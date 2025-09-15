الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجلا اعتدى على ابنه لتأديبه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفل بالضرب في محافظة الإسماعيلية.

وبعد إجراء التحريات والفحص، تم التوصل إلى هوية الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بأن الطفل الذي ظهر في الفيديو هو نجله، وأقر بارتكابه الواقعة بدعوى تأديبه بسبب خروجه المتكرر من المنزل واستجدائه المارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.