رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

أدى اليوم الاثنين الموافق 15/9/2025 أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية  أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وشهد أداء اليمين المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارون أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والسادة قيادات الوزارة والنيابة العامة، وقد تمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى مراسم حلف اليمين تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم 446 لسنة 2025 بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021 ، والذى يٌعد قراراً تاريخياً  غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، إذا أتاح للمرأة المصرية الالتحاق بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي.

وفي كلمته رحب وزير العدل بالأعضاء الجدد مهنئاً إياهم بصدور قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم ، مؤكداً علي عِظم التكليف المُلقى عليهم والمسئولية الكبيرة أمام الله وأمام ضمائرهم وأمام المجتمع بأسره، فبين أيديهم أمانات لا تُقدر بثمن وأرواح تُصان بكلماتهم وأعراض تُحفظ بقرارتهم وأموال تُحفظ بتصرفاتهم ، مشدداً على أن هذا المقام الرفيع يفرض على من ينتسب إليه أن تستقيم سيرته وتسمو سريرته ويعتصم بالسلوك القويم الذي يعصمه من مزالق الهوى ، وأن يتصف بالتجرد الصادق الذي يصونه من الانحياز وأن يتحلى بعمق البصر والبصيرة ، مُنبهاً على ضرورة الاطلاع الواسع بما يفتح لهم آفاق الفهم .

و أشاد الوزير بدور النيابة العامة بأنها نائبة عن المجتمع بأسره ، أمينة على مصالحة ساهرة على حقوقه وحرياته ، مطالباً أعضاء النيابة العامة الجدد أن يكونوا قدوة في أعين الناس ومثالاً للمعاملة بالحسنى ، داعياً الله عز وجل أن يوفقهم في مهمتهم السامية وأن يسدد خطاهم ويلهمهم الرشاد.

وفي كلمته رحب المستشار محمد شوقي النائب العام بالأعضاء الجدد مهنئاً إياهم على بداية جديدة وصفحة مشرقة في مستقبل القضاء المصري ، وأنهم يكملون مسيرة مباركة يحملون أمانتها ، داعياً إياهم إلى الإنصاف بين الناس حتى يرفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة ، وأوصاهم أن يجعلوا من العدل ميزانهم ومن الضمير رقيبهم ومن الحق غايتهم ، مطالباً إياهم أن يكونوا قدوة مٌشّرفة داخل العمل وخارجه ، وأن يكون سلوكهم عنواناً لهيبة النيابة العامة ومكانتهم التي تُعد سلطة رفيعة وشٌعبة أصيلة من شٌعب القضاء ، مشدداً على أن القاضي لا يقف عند حد في العلم بل ينهل من كٌل جديد ، وحثهم على طلب العلم والتعمق في الفهم لافتاً أن القرار الجمهوري قد حوى لأول مرة فتيات مصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن فاستحققن بها شرف الانتساب إلى هذا الصرح العريق في مشهد يجسد إرادة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإعلاء شأنها ، ويضيف صفحة مشرقة في تاريخ النيابة العامة ، وفي ختام كلمته دعا الله أن يوفقهم في أداء رسالتهم وأن يُعينهم على حمل الأمانة , وأن يحفظهم لمصر وأهلها .

وفي ختام المراسم تم التقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

