الداخلية تكشف حقيقة منشور عن دهس طالب على يد نجل ضابط سابق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور تضمن ادعاءات بسير نجل ضابط شرطة سابق برعونة، واصطدامه بطالب دون ضبطه.





بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12الجارى تبلغ لمركز شرطة باصطدام إحدى السيارات (قيادة أحد الأشخاص سن 27 "نجل عميد شرطة بالمعاش" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بالسيارة ملكه "سارية التراخيص") بطالب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال توقفه على جانب الطريق رفقة والدته مما أدى إلى وفاته، تم ضبط المتسبب فى الحادث فى حينه.





وبمواجهته أقر باختلال عجلة القيادة بيده حال محاولته تفادى إحدى السيارات مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامه بالمتوفى دون قصد ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق.





تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.