باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
حوادث

ضبط المتهم بالتشهير بسيدة خلال نشر فيديوهات وصور مفبركة وخادشة للحياء

مصطفي رجب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والتشهير بها من خلال نشر فيديوهات وصور مفبركة وخادشة للحياء منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعى.


 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بـدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لقيام المبلغة بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على علاجهم من الأمراض .. وبمواجهة الأخيرة إعترفت بممارستها مهنة العلاج الروحانى (بدون ترخيص) وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه " تم ضبطها" .

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة

