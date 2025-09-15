إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق أبو زعبل – السلام

شهد طريق السلام أبو زعبل، بمدينة الخانكة حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون وقوع وفيات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتعاون مع مجلس المدينة بمعداتها ورفع آثار الحادث وتجنيب السيارات المتسببة في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت القوات إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الخانكة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.