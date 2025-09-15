السيطرة على حريق سيارة داخل فيلا بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق في سيارة بمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع أي خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في سيارة وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة عدم تسجيل إصابات أو وفيات جراء الحادث، فيما جرى إخطار الجهات المختصة لبيان أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.