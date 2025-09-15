قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
المشدد 13 عاما لفلاح يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحاً، بالسجن المشدد 13 عاماً وغرامة 105 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني الرئيس بالمحكمة و محمد السيد موسى نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.


تعود وقائع القضية رقم 9685 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد حسام عبد المنعم معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد قيام " فرج . م . م "47 عاماً، فلاح ، مقيم قرية المعابدة الشرقية بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي وانه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه وملحقاته أماكن لإخفاء تلك المواد المخدرة ومزاولة نشاطه كما يحرز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد حسام عبد المنعم معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بإحدى الطرق الفرعية بالقرب من مسكنه وتمكنت القوة من ضبطه.

ضبط المتهم بحوزته مخدري الحشيش والشابو 


وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 طرب لمخدر الحشيش و 8 تذاكر بداخلها مادة الشابو المخدر و مبلغ مالي 1250 جنيهاً و كما عثر بالسيارة التي كان يستقلها على بندقية آلية و 25 طلق ناري .


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والسلاح الناري للدفاع عن تجارته .

