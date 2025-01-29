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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المخرج خالد الحلفاوي يكشف سبب إطلاق لقب «القبطان» على والده |فيديو

المخرج خالد الحلفاوي
المخرج خالد الحلفاوي
هاني حسين
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أكد المخرج خالد الحلفاوي، النجل الأكبر للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أن لقب "القبطان" الذي حصل عليه والده كان بفضل رواد موقع  "إكس" بسبب مشهد "العسلية" في  فيلم "الطريق إلى إيلات".

وأوضح «الحلفاوي»  خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن والده الراحل نبيل الحلفاوي رغم ظهوره في العديد من الأدوار "الوطنية" إلا أنه قدم أدواراً مختلفة ومتنوعة وكان معيار اختياره الدور نفسه وأهميته بغض النظر عن طبيعته.

 أهم الأدوار


وعن أهم الأدوار التي يحبها لوالده قال المخرج خالد الحلفاوي : “غوايش وزيزينيا  ورأفت الهجان وفي الأعمال الأخيرة  مسلسل ”أعلى سعر" لأن شخصيته في هذا العمل أقرب لشخصيته الحقيقية كأب".

وعن عدم تواجده معه في كثير من الأعمال، علّق قائلاً : طلع معي في مشهدين أحدهما كضيف شرف ورغم أن الدور لم يكن مغريًا لكن قال لي نفسي أطلع معاك مرة على الأقل قبل الرحيل".

وعن رأيه في أعمال ابنه: "كان مبسوط ويبدي رايه باستمرار وينصحني ويوجه النقد بالتفصيل في أعمالي.. كان أحياناً  يقول لي : المشهد ده طول شوية وده  مثلاًً كان فيه استظراف".

وكشف النجل الأكبر للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أنه كان يحرص بالأخص في  بداية مسيرته كمخرج على استطلاع رأي والده في السيناريوهات قائلاً: »كنت بديله السيناريو يقرأه بالأخص في بدايتي لما كنت ببقى محتار مكنش ”سنس" المخرج نضج لديّ بالشكل الكافي».

لميس الحديدي المخرج خالد الحلفاوي الحلفاوي

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