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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 356 ألف زائر في اليوم الخامس لفتح أبوابه للجمهور

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
أ ش أ
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أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025م، بلغ نحو 356.144 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال خمسة أيام متتالية، إلى 1.871.509، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، وهو رقم قياسي يُجسد مدى الإقبال الجماهيري الكبير الذي تحظى به فعاليات هذه الدورة منذ انطلاقها؛ خاصة بأجنحة: الكتب المُخفضة؛ جناح الطفل؛ قطاعات وزارة الثقافة؛ وكذلك كانت الكتب التاريخية والسلاسل هي الأكثر مبيعًا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي إن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض في غضون خمسة أيام، تأتي تتويجًا لتضافر جهود الوزارة في إرساء دعائم الفكر والثقافة داخل جنبات المجتمع المصري، وتمثل علامة مبشرة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة"، مشيدًا باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

تأتي فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة.

وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول، 8 منها تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب جهود الوزارة معرض القاهرة الدُولي للكتاب 356144 زائرًا الإقبال الجماهيري

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