ناقد رياضي: التحكيم أسوأ شيء في الدوري المصري

طالب وليد الحديدي، الناقد الرياضي، المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، بضرورة تعيين خبير أجنبي، لقيادة لجنة الحكام.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" ملخص أزمة جراديشار، أن معيار التسجيل بشكل مباشر يرتبط بالبطاقة الدولية".

وتابع:" لا يوجد منطق يقول إن اتحاد الكرة المنظم للعبة يسلم النادي كارنيه اللاعب ويعود ويقول إن النادي هو متحمل المسئولية، وأري أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل المسئولية، ولن تكون هناك مسئولية في حالة وجود البطاقة الدولية وبداية مقلقة أن يبدأ اتحاد الكرة فترته بهذا الأمر".

وشدّد:" أسوأ شيء في الموسم الحالي هو التحكيم، وأنا مع طلبات الأهلي والزمالك بتعيين خبير أجنبي، ولا أعرف السبب لتأخر تعيين خبير أجنبي حتى الآن".

وواصل: "هاني أبوريدة في برنامجه الانتخابي أكد أنه سيتم التعاقد مع خبير أجنبي، وهو قادر بمكالمة هاتفية أن يفعل ذلك".