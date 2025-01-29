جلسة 9 فبراير.. محاكمة طبيب أسنان الغربية في 45 فيديو مع سيدات

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية قرارا إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بإحالة المتهم "إبراهيم .م" طبيب اسنان بإحدى الإدارات بكفر الزيات إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه ممارسة الرذيلة وتصوير فيديوهات مخلة خلال 45 مقطع فيديو إباحي مع سيدات داخل إحدي الشقق السكنية المملوكة له بجوار عيادته بقرية مشلة بمركز كفر الزيات.

كما حددت محكمة جنح طنطا محاكمة طبيب الأسنان في جلسة 9 فبراير القادم ضمن الجلسات الإجرائية لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وجاء ذلك عقب ورود تحريات ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون بصحة الواقعة وثبوت أحداثها داخل منزل ملك الطبيب المتهم .

وكانت مصادر نيابية بالجهات التحقيق أن تقرير الأدلة الفنية حول الفيديو والصور المقدمة من جهه زوجة طبيب الأسنان المتهم بممارسة الرذيلة والأعمال الفاضحة مع سيدات تبين صحتها وأنه مرتكب الواقعة خلال فترة زمنية تترواح بين عامي "2023 م -2024م " .

من ناحية أخري كثفت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تكثف من جهودها في ملاحقة طبيب أسنان المتهم بارتكاب أعمال الرذيلة مع سيدات داخل مسكن عيادته بنطاق مركزي كفر الزيات وطنطا .

وكانت النيابة العامة وجهت باستدعاء طرفي التحقيق وهما كل من زوجته وأبناءه وشهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وافادت مصادر نيابية أن محامي الزوج طبيب اسنان الشهير دفع ببطلان فيديوهات المقدمه داخل فلاشة مشيرا خلال سير تحقيقات النيابة العامة بأنها مفبركه ولا صحه لها موضحا أن موكله يتعرض إلي مساومات من جهه زوجته وابنائه علي حد قوله .

وكانت زوجه طبيب الأسنان تقدمت ببلاغ رسمي حول اكتشافها خيانته بفراش الزوجية عقب ارسال لها الفيديوهات عبر مجهول أمام منزل الأسرة .

كما وجهت النيابة العامة في طلبات رسمية باستدعاء الطبيب الشهير والاستعلام عن كونه مسجل في نقابة الأطباء الاسنان بالغربية من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

ووجهت النيابة العامة في اتهامها إلي الزوج بناءا علي البلاغ بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع سيدات أخريات تجاوز عددهم 24 سيدة عقب صدور قرار من النيابة العامة باستدعاءه بناءا علي بلاغ زوجته واتهامه بالخيانه الزوجية وممارسة اعمال منافية للأداب واستغلال منزل عش الزوجية في ممارسة الأعمال الفاضحه .

كما خاطبت النيابة العامة نقابة أطباء الاسنان بالغربية للاستعلام عن هوية طبيب الأسنان المدعو "إ.م"44 سنة المعروف إعلاميا ب"طبيب صاحب 24 علاقه مع سيدة" والتأكد من تسجيل بياناتهم بقاعدة أطباء الأسنان والإستعلام عن منصبه الإداري باحداي المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات .

وكانت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها تقدمت ببلاغ رسمي يحمل رقم 3412 إداري اول طنطا لسنة 2024 م ضد زوجها طبيب أسنان شهير بالممارسة الرذيلة وخيانته الزوجية لها من خلال ارتكاب أعمال فاضحه وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة بالفراش عش الزوجية والقائم بمنطقة شارع النادي بطنطا .

وقدمت السيدة المبلغة فلاشة تحوي مقاطع وافلام إباحية للطبيب زوجها تحوي صور وفيديوهات مع سيدات أخريات في أوضاع مخلة بالشرف بالفراش الزوجية فضلا عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظا علي صالح القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة تدعي"م.ن"39 سنة يفيد بتضررها من الأعمال الخادشة للحياة التي ارتكبها زوجها ويعمل طبيب اسنان ومدير اداري باحدي المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات وتقدمها بالفلاشة تحوي مقاطع فيديو لخيانته ومضاجعه أكثر من 24 سيدة بالفراش الزوجية خلال فترة تواجدها خارج المنزل.

كما تكثف الاجهزه الامنيه من جهودها لكشف مصدر تصوير مقاطع الفيديوهات والصور لضحايا الزوج لسرعه ضبطه وتسليمه للعدالة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.