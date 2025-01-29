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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية يعقد مشاورات مع المبعوثة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة

مساعد وزير الخارجية يعقد مشاورات مع المبعوثة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة
مساعد وزير الخارجية يعقد مشاورات مع المبعوثة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة
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عقد السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي جلسة مشاورات بالقاهرة مع السفيرة "تينا انتلمان" المبعوثة الخاصة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة، وذلك بحضور سفيرة إستونيا بالقاهرة انجريد أمير Ingrid Amer. 


وتبادل الجانبان الرؤى حول الموضوعات الدولية متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، خاصة أهم المسارات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها في عام ٢٠٢٥، لاسيما في موضوعات السلم والأمن الدوليين على رأسها عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك، والمؤتمر الوزاري حول عمليات حفظ السلام، ومفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والإعداد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. 


وصرح مساعد وزير الخارجية بأن المشاورات تناولت كذلك بعض الموضوعات البازغة على جدول أعمال العلاقات الدولية، خاصة القضايا الرقمية والسيبرانية بما في ذلك مراجعة ٢٠ عاماً للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذ الميثاق الرقمى العالمى وإعداد التقرير النهائي لمجموعة العمل الأممية حول علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمن الدولى.

مساعد وزير الخارجية السفيرة تينا انتلمان جلسة مشاورات بالقاهرة

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