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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعدى على أجنبية.. غدا الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدى على سجنه 3 سنوات

أحمد ياسر المحمدي
أحمد ياسر المحمدي
مصطفي رجب
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تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا الخميس برئاسة المستشار أحمد محمود، حكمها فى استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه دون رضاها. 

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، سابقا اللاعب أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية في وقت سابق، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة  في دولة قطر، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له وقال أنه تعرف على المجنى عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ونشأت بينهما علاقة صداقة ، بينما قالت المجنى عليها فى التحقيقات أنه استدرجها الى غرفته بأحد الفنادق فى دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

محكمة جنايات القاهرة أجنبية أحمد ياسر المحمدى سجنه 3 سنوات التعدى على فتاة أجنبية

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