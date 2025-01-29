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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر سياسية إسرائيلية: ترامب سيجعل استئناف القتال في غزة صعبا.. فكيف ذلك؟

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد على
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أعربت إسرائيل عن قلقها من تأثر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بفكرة وقف الحرب، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تشجيع إسرائيل على عدم العودة إلى القتال في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأربعاء.


وفي الوقت نفسه، تعرب إسرائيل عن تقديرها العميق لويتكوف وتعاطفه القوي مع إسرائيل.

وصل ويتكوف إلى إسرائيل اليوم ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
ومن المتوقع أن يزور غزة أيضًا، من بين أمور أخرى، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض.

ويبدي عدد من وزراء الحكومة تشاؤمهم إزاء استمرار الصفقة وإمكانية العودة إلى القتال.
وقال وزراء آخرون، وخاصة من الأحزاب المتشددة، إنهم سيدعمون استمرار الاتفاق دون أي تحفظات، حتى عودة جميع الرهائن إلى ديارهم.


وتوقعت مصادر سياسية أن تحاول الإدارة الأمريكية طرح مقترحات على الطاولة قد تكون بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل من الناحيتين الأمنية والسياسية، لتشجيعها على عدم استئناف القتال في غزة. وتشمل هذه المقترحات زيادة الضغوط على إيران، وتكثيف العمل ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وزيادة المساعدات الأمنية.

إسرائيل غزة المبعوث الأمريكي الخاص الإدارة الأمريكية ستيف ويتكوف تشجيع إسرائيل عدم العودة إلى القتال

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