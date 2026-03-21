الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد إعتدائها على سوريا.. رئيس الوفد: إسرائيل وحدها تتحمل تبعات تفجير الصراع فى الشرق الأوسط

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
أدان حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاته، العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي استهدف سوريا الحبيبة وشعبها الشقيق والذي يمثل امتدادا للعربده الصهيونيه وانتهاكًا فجاً لسيادة دولة عربية واستحلالاً للدم العربي والدم الإسلامي  والذي يعكس استمرار سياسة التوسع العسكري الصهيوني في المنطقة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن هذا العدوان  لا يهدد سوريا وحدها، بل يمس الأمن القومي العربي بما ينذر بإنفجار صراعات أوسع تتحمل إسرائيل كامل مسؤولية تداعياتها السياسية والعسكريه والأمنية .

وأكد حزب الوفد، أن إستمرار العجز العربي عن إتخاذ موقف حازم يردع  الإعتداءات الصهيونيه يشكل غطاءً غير مباشر لمزيد من التصعيد الصهيوني .

ودعا  حزب الوفد  إلى تحرك عربي جاد يتجاوز حدود بيانات الإدانة الشكلية لأن أمن الأمة العربية هو كلٌ لا يتجزأ وأن استمرار استباحة الأراضي العربية دون ردع حقيقي يمثل تهديدًا مباشرًا لإستقرار الإقليم وتغيير حدوده .

وأضاف الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، اذا كانت السنوات السابقة  أثبتت تراجعاً من دول عربيه عن تنفيذ قرار الجامعه العربيه عام ٢٠١٥ بإنشاء جيش عربي موحد إستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن ما يحدث الآن من إستهداف لأمننا العربي يقتضي من الجميع البدء دون تردد او إرجاء  الي بناء منظومة دفاع عربي مشتركة تقوم على التنسيق العسكري والإستخباراتي، بما  لا يلغي سيادة الجيوش الوطنية بل يعزز القدره العربيه  الجماعية على الردع والتصدي لأي عدوان.

وأشار رئيس الوفد، أن إستمرار الإعتداء على الاراضى العربية ،وسوريا اليوم يعد إنتهاكا لسيادة الدول ويخالف القانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

وتابع " البدوى "، أن الكيان الصهيونى السبب فى إشعال منطقة الشرق الأوسط ،وأن إسرائيل تكتوى آلان بويلات الحرب التى أشعلتها فى المنطقة بسبب غطرسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومساندة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، موضحا أنه لابديل عن إحلال السلام ، فالحرب الدائرة فى الشرق الأوسط الآن الجميع فيها خاسر أمريكا وإسرائيل وإيران ، والعالم بأسره .

وأشاد رئيس حزب الوفد، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته لدول الخليج وتأكيده على أن وحدة الأمن القومي لمصر ودول الخليج" مصير مشترك" بإعتبار مصر القلب النابض للعرب والبيت الكبير للأمة العربية،وتشديده على أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي لحماية أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.

كما أشاد رئيس الوفد بالموقف المصرى  بضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة والتى أشار إليها الرئيس أيضا فى حديثه مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأوضح رئيس الوفد، أن معاهدة الدفاع العربي المشترك التي وقعتها الدول العربيه في عهد حكومة الوفد الأخيرة في ١٨ يونيو عام ١٩٥٠ هي تراث عربي يفرض علي كافة الحكام والشعوب العربيه الي التمسك بتراث الاجداد والسعي الي تطويره .

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، شن مساء أمس الجمعة  غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية،حيث إستهدف  مركز قيادة وأسلحة في مجمعات عسكرية جنوب سوريا.

وأدانت عدد من الدول العربية على رأسها مصر من خلال بيان أصدرتة وزارة الخارجية المصرية ،كما نددت دول تركيا و قطر والأردن والكويت والسعودية، وعدد من الدول بالاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منشآت عسكرية ،واصفين إياه بالتصعيد الخطير ، وإعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولسيادة سوريا وسلامة أراضيها .

