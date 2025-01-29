تعليم قنا تختتم فعاليات دورة"أساليب التفكير وصناعة القرار"بمعلمين نجع حمادى

شهد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، واللواء أركان حرب مختار محفوظ إمام، قائد قطاع قنا للتأسيس العسكري، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، بالتعاون مع نقابة المعلمين بقنا ونجع حمادي، وتستهدف تدريب 360 معلما بإدارات قنا التعليمية.



جاء ذلك بحضور شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، المشرف علي تنظيم الدورة، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وعفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد الرؤوف عبد الواحد، وكيل الإدارة، وعبد الرافع محمد جاد، وكيل إدارة فرشوط التعليمية، وعدد من القيادات النقابية والتعليمية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بجهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا بقيادة نقيب معلمي قنا، في تنظيم العديد من الدورات التدريبية، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، والتي تهدف في الأساس إلي نشر الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي، للمعلمين الذين يقع علي عاتقهم مسؤولية تعليم وتثقيف الأجيال ليكونوا شبابا واعيا و قادرا علي تحمل المسؤولية.

وأكد الصابر، أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية، لها أهمية كبيرة لكل معلم يسعى إلى التميز والنجاح والتفوق، فهي بالتأكيد ستزيده عِلما ومعرفة وخبرة، لن يجدها في أي مكان آخر.



وكانت نقابة المعلمين بقنا، قد أطلقت فعاليات دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، في الفترة من الأحد الموافق 26 إلي الأربعاء الموافق 29 من يناير 2025م، دورة مكثفة، بنقابتي المعلمين بقنا، ونجع حمادي، بدعم مالي من نقابة المعلمين.

يذكر أن دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، تشتمل علي عدة محاضرات مقسمة علي أيام الدورة، تهدف إلي تزويد المتدربين بعدة مهارات، تتعلق بخطوات صناعة القرار، و مسؤوليات متخذ وصانع القرار، والفرق بين حل المشكلة، وصناعة القرار واتخاذ القرار، و معايير تقييم، واختيار البدائل، وأساليب اتخاذ القرار، وغيرها من الأمور المتعلقة بموضوع الدورة التدريبية.

