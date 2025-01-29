برلماني: الاتفاقيات بين مصر وكينيا تشير إلى مستقبل مزدهر بين البلدين

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس جمهورية كينيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات تعكس حرص الرئيس السيسي وإهتمامه بدول القارة ورغبة مصر لترسيخ أسس التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا وانسانيا وثقافيا.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، أن من خلال تلك الاتفاقيات تستخر مصر إمكانياتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعبين المصرى والكينى من خلال صياغة خريطة بخطط واقعية طموحة تهدف للتغلب على التحديات المشتركة لتحقيق الدعم والاستقرار والإزدهار فى المنطقة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الجمهورية الكينية دولة محورية فى أفريقيا وتتمتع بثقل اقتصادى كبير، كما تشهد العلاقات التجارية بين مصر وكينيا نموا مطردا ويوجد تعاون كبير بيننا فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية وهو الأمر الذى سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة بناء على الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم.

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي، أن الإرادة السياسية القوية لدى البلدين والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون فى مختلف المجالات تشير الى مستقبل واعد ومزدهر للعلاقات بين مصر وكينيا وهذه العلاقات للرئيس السيسي دور كبير فى تقويتها، حيث قام فى عام 2014 بزيارة رسمية لجمهورية كينيا وكانت الأولى من نوعها منذ عقود، الى جانب زيارة أخرى فى عام 2017 تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، الى جانب عدد من اللقاءات الأخرى والتى توجهت اليوم باستقبال الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.