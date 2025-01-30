طبيب: لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات

خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة من برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر، للحديث عن تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة من نوعها في العالم في جراحات صمامات القلب.



وقال الدكتور محمد سند، أستاذ جراحة القلب والصدر، بكلية الطب جامعة المنصورة،: "المريضة التي تم إجراء العملية لها عمرها 23 عاما وتماثلت للشفاء.. وهذه العملية هي الأولى من نوعها في العالم".

وأضاف: "كجراحين قلب لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات"، متابعا: كنا نستخدم الصمامات الصناعية طوال السنوات الماضية ولكن مع التطور العلمي أصبحنا نميل لفكرة إصلاح الصمامات".

وأوضح: المريضة كانت تعاني من عيب خلقي في الشريان الأورطي (أحادي الشرفات ) وستمارس حياتها بعد العملية بشكل طبيعي.