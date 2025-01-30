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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيهاب توفيق يصل الكويت استعدادا لحفل الليلة

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
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وصل الفنان إيهاب توفيق، أمس الأربعاء 29 يناير، إلى دولة الكويت، استعدادا لحفله الغنائي هناك اليوم الخميس 30 يناير. 

وفور وصول إيهاب توفيق، إلى دولة الكويت، تم استقباله بالورود في المطار واصطحبوه لمقر إقامته في الفندق. 

ويحيي إيهاب توفيق، حفل غنائي مع الفنان محمد فؤاد، مساء اليوم الخميس 30 يناير. 

إيهاب توفيق - سيبك مين قال

طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

اغنية "سيبك مين قال"  من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

إيهاب توفيق

من جهة أخرى، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ، في منتصف شهر أغسطس الماضي، والتي يشترك فيها مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية و متأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني

أحدث أغاني إيهاب توفيق

من جهة أخرى، طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان"أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية بمناسبة ليلة عيد ميلاده، وأيضا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذى أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

كلمات أغنية أيوة يا غشاش لـ إيهاب توفيق

وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول
بتبين غير المتداري جواك على طول ..
و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير
على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير
طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير
وتجمد قلبك كالعاده وتبيع بضمير
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش

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