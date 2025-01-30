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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح تيزر مسلسل عقبال عندكوا لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم

مسلسل عقبال عندكوا
مسلسل عقبال عندكوا
قسم الفن
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طرحت منصة watch it تيزر مسلسل عقبال عندكوا لـ الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

واحتوى تيزر مسلسل عقبال عندكوا على عدد من اللقطات الكوميدية الخاطفة بين حسن الرداد وايمي سمير غانم. 

مسلسل عقبال عندكوا 

"عقبال عندكوا" يقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الزوجية الطريفة التي تستعرض العلاقات بأسلوب خفيف ومسلي، ما يجعله مرشحًا ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي.

المسلسل يقدم قالبًا من الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يتناول في كل قصتين على مدار حلقتين موضوعات تتعلق بالحياة الزوجية من منظور كوميدي طريف.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، بينهم محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، حجاج عبد العظيم، وآخرون.

عودة ايمي سمير غانم

تعود النجمة إيمي سمير غانم إلى شاشة التلفزيون بعد غياب دام 5 سنوات منذ آخر أعمالها في مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض في رمضان 2019. بينما يواصل حسن الرداد ظهوره الرمضاني المتواصل، بعد نجاحه في مسلسل "محارب" الذي شارك فيه إلى جانب أحمد زاهر وماجد المصري العام الماضي.

ويشهد العمل استمرار التعاون الفني بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، اللذين قدما ثنائيات ناجحة في العديد من الأعمال الفنية السابقة، مثل: مسلسل "حق ميت"، حيث ظهرت إيمي بدور محوري، ومسلسل "نيللي وشريهان"، حيث ظهر الرداد كضيف شرف بجانب إيمي وشقيقتها دنيا.

سمير غانم إيمي سمير غانم حسن الرداد الفنان حسن الرداد الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل عقبال عندكوا

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