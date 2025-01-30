"بتكوين" ترتفع لأول مرة في خمسة أيام مع انتعاش شهية المخاطرة

ارتفع سعر "بتكوين" لأول مرة في خمسة أيام، مع انتعاش الشهية للأصول الأكثر خطورة، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير.

اكتسبت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ما يصل إلى 4.5%، لتصل إلى 104783 دولاراً يوم الأربعاء.

هذا الارتفاع قرب العملة المشفرة من أعلى مستوى وصلته على الإطلاق في يوم تنصيب ترمب، حيث لا تزال بعيدة بـ4 آلاف دولار فقط.

انخفضت أسعار العملات المشفرة في الأيام الأخيرة، بعدما تسببت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek) في تقلبات في الأسواق الأوسع. كانت عملة "بتكوين" تتحرك بشكل أكبر بالتوازي مع أسواق الأسهم مؤخراً.

قال ستيفان أوليت الرئيس التنفيذي لشركة "إف آر إن تي فاينانشيال" (FRNT Financial Inc) إنه "بدلاً من الاستجابة المباشرة لإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، فإننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر ارتباطاً بالتعافي من عمليات البيع غير المنطقية في وقت سابق من الأسبوع، ووضع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفنا".

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، مضيفاً أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة لرؤية المزيد من التقدم في التضخم، بعد سلسلة من تخفيضات الأسعار العام الماضي.

قال جيمس باترفيل رئيس الأبحاث في "كوين شير" (CoinShares) إن "بتكوين "أصبحت حساسة بشكل متزايد لأسعار الفائدة، لذلك يتوقع أن تؤثر التصريحات المتشددة إلى حد ما حول عدم التسرع في خفض الأسعار، بشكل سلبي على سعر العملة المشفرة".