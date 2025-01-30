إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الحضرية ـ منشأة ابوعمر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا يفيد استقبال كلا من "احمد ج ص" 24 سنة مقيم الفواقسة مصاب بإشتباة نزيف بالصدر وكسر بالضلوع و"ابراهيم م م" 17 سنة مقيم المطاوعة مصاب بكدمة بالرأس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الحضرية ـ منشأة ابوعمر وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.