نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة| موقع مديرية التعليم: ادفع عشان تاخدها

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة الآن تفعيله على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة موجود على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال الضغط مباشرة على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

ومن خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال خدمة المتحدث الآلي، من خلال إدخال رقم الجلوس ثم دفع الرسوم المطلوبة.

كما تتيح مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة خدمة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على 09000160 أو من أي تليفون محمول على 5960.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. خطوات الاستعلام

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

اضغط على زر عرض النتيجة الظاهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

يتيح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory لكل طالب إمكانية التعرف على درجاته في جميع المواد المضافة للمجموع والمواد غير المضافة للمجموع ومجموعه الكلي.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

كما بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة الحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للامتحانات، حضر منهم 248 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة لمدارس الصم وضعاف السمع 100%، حيث تجاوز 62 طالبا وطالبة الحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالبا وطالبة الحد الأدنى.

وتقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة وأولياء أمورهم، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.