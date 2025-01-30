اعرف طريقك.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة والجيزة

شرح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، الحالة المرورية بشوارع العاصمة والجيزة وقال إن الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شهدت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على عدة محاور رئيسية، منها الكباري الساحلية، الطرق الزراعية، وكورنيش النيل، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

وأوضح هشام أنه مع بداية اليوم، سُجلت كثافات مرورية متوسطة في بعض المناطق الحيوية، لا سيما الطرق المؤدية إلى المجمعات الحكومية، مناطق وسط المدينة، وشارع لطفي السيد باتجاه ميدان رمسيس، كما شهدت مداخل القاهرة الكبرى، خاصة الطريق الدائري ومحور المنيب، حركة مرورية كثيفة.



وأكد اللواء أحمد هشام أنه تم تعزيز الخدمات المرورية ونشر الأوناش والمساعدات الفنية لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال مفاجئة أو مخالفات مرورية تؤثر على حركة السير.

وأفاد الخبير المروري، بأنه تم دعم الطرق السريعة بمجموعات من الدراجات البخارية ووحدات التدخل الفوري استعدادًا لزيادة الكثافات، تزامنًا مع سفر المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وإجازة نصف العام.

وأوضح اللواء أحمد هشام، أن طريق الإسكندرية – طريق ترعة المحمودية، شهد تخفيض السرعة القانونية من 90 كم إلى 70 كم بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه جرى تركيب إشارة مرور جديدة في منطقة كنيسة البشارة بحي شرق الإسكندرية لتنظيم حركة المشاة والحد من الحوادث.



وأشار إلى أن الأجهزة المعنية شددت على تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات الثابتة والمتحركة، والتأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

كما تم وضع علامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة، وتجنب التكدسات الناجمة عن أعمال التطوير والصيانة.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين.