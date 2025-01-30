مي فاروق بالأسود على بوستر ألبومها الجديد «تاريخي»

طرحت الفنانة مي فاروق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” بوستر ألبومها الجديد “تاريخي”، والمقرر طرح أغانيه تباعًا الفترة القادمة.

وظهرت مي فاروق على بوستر ألبومها الجديد تاريخي، وهي ترتدي فستانا من اللون الأسود.

كانت النجمة مي فاروق طرحت ثاني أغنية رسمية بمناسبة حفل زفافها، والتي تحمل عنوان "سلطانة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، التي لاقت استحسانًا كبيرًا.

وأضاف التعاون مع مدين لمسة موسيقية مختلفة، حيث أشاد الجمهور بالأغنيتين لما تحملانه من أجواء مبهجة ورومانسية تناسب أجواء حفل الزفاف.

جدير بالذكر أن مي فاروق، احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي مؤخرا في أحد الفنادق الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.