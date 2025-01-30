رئيس التليفزيون المصري: التعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة يهدف لتعزيز العلاقات الإعلامية وتبادل المحتوى

أكدت رئيس التليفزيون المصري نائلة فاروق، أن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يهدف إلى تعزيز العلاقات الإعلامية والتعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل المحتوى والبرامج.



وقالت رئيسة التليفزيون المصري، في لقاء مع قناة "النيل" للأخبار، اليوم /الخميس/ - "إن الإقبال الكبير على معرض الكتاب يؤكد أن الثقافة والعلوم لغة عالمية، وهو ما يجعل الدول حريصة على أن تكون ممثلة في تلك الاحتفالية الثقافية".



ومن جانبه .. أوضح المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة ناصر اليماحي، أن البروتوكول يهدف إلى إبراز مقومات إمارة الفجيرة الثقافية والأدبية، وتبادل برامج الإعلام والثقافة والفنون والآداب والبرامج الإخبارية، وتنظيم مهرجانات مشتركة وورش وبرامج ودورات تدريبية للعاملين من الجانبين.