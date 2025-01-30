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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي GX3 برو 2025 بالسعودية

جيلي GX3 برو موديل 2025
جيلي GX3 برو موديل 2025
إبراهيم القادري
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كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي GX3 برو موديل 2025، وتنتمي GX3 برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

 جيلي GX3 برو موديل 2025

- محرك جيلي GX3 برو موديل 2025

 جيلي GX3 برو موديل 2025

تستمد سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتحتاج إلي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 13.5 كم/ساعة .

- أبعاد جيلي GX3 برو موديل 2025

 جيلي GX3 برو موديل 2025

تأتى سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 بطول 4005 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2480 مم .

- مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2025

 جيلي GX3 برو موديل 2025

زودت سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقصورة مصممة بمساحات رحبة وراحة كبيرة للسائق والركاب تمزج بين الخامات عالية الجودة والتقنيات المتطورة، وتتسع لـ 5 ركاب، وبها مقاعد مسكوة جلد تدعم إمكانية التعديل اليدوي، وبها عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف.


بالإضافة إلى ان سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 تمتلك ايضا، شاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة تدعم عرض الهاتف الذكي، وبها نظام صوتي متطور مكون من 6 سماعات.

 جيلي GX3 برو موديل 2025

وتظهر سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 بتصميم خارجي عصري يمزج بين اللمسات الراقية والملامح الجريئة، وبها واجهة أمامية شرسة تعزز من الطابع الهجومي بفضل الشبك الأمامي الكرومي الذي يتكون من شرائح طولية ويتوسطه شعار جيلي.


وبها مصابيح حادة تعزز النظرة الهجومية للسيارة، وبها مصابيح LED نهارية وخلفية بتصميم البومرانج  الفريد، وبها خطوط بارزة تعزز الانسيابية والديناميكية، وبها مرايات جانبية تدعم التدفئة والضبط الكهربائي، وبها جنوط عجلات رياضية مقاس 16 بوصة بتصميم مزدوج خماسي الأضلاع مع أقواس عجلات باللون الأسود، وصندوق تخزين خلفي بمساحة 250 لتر، ومساحة للتخزين بعد طي المقاعد تصل لـ 400 لتر، وبها فتحة سقف.

- أسعار جيلي GX3 برو موديل 2025

 جيلي GX3 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 تباع بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 تباع بسعر 57 ألف ريال سعودي .

شركة جيلي GX3 برو جيلي GX3 برو موديل 2025 محرك جيلي GX3 برو موديل 2025 GX3 برو موديل 2025 مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2025 أسعار جيلي GX3 برو موديل 2025

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