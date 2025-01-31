آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 31-1-2025

أظهر سعر الذهب في مصر، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-1-2025؛ دون أي تغيير يذكر على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وكان سعر المعدن الأصفر، قد ارتفع مساء أمس مقدار 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 3860 جنيها للبيع و 3885 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3308 جنيها للبيع و 3330 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2573جنيها للبيع و2590 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4411 حنيها للبيع و 4440 جنيها للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2789 دولار للبيع و 2790 دولار للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 30.88 ألف جنيه للبيع و 31.08 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصة العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات أمس عند المستوى 2758 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الإحتياطي الفيدرالي

و شهد الذهب تذبذب خلال جلسة أمس الأول،ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.

وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.