قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السينما أنقذتني وأحترم مبادئي.. أحمد الحفيان يكشف أسرار مشواره الفني ويؤلف كتابًا لتحفيز الشباب |حوار
كيف تحوّل حب أحمد سليم لـ«حبيبة النجار» من سرٍّ خفي لمطلب جماهيري؟.. تفاصيل مثيرة
شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من اللحاق بمباراة مودرن سبورت
لا تشحن موبايلك حتى 100% .. اعرف السبب
أسطورة.. مروة ناجي: جيلي والأجيال القادمة ستظل تتعلم من كوكب الشرق أم كلثوم|فيديو
تفاصيل تعاقد الأهلي مع «تريزيجيه».. وحقيقة تنازله عن مستحقاته
دعاء مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات.. واظب عليه وقت السحر
سوريا تطالب روسيا بعلاج أخطاء الماضي.. وموسكو: لا تغييرات بشأن القاعدتين العسكريتين
وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
الفنانة دي اللي عملتلي السحر.. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة |خاص
ناقد رياضي: تريزيجيه سيكون أهم صفقة للأهلي آخر 20 سنة
حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 29-1-2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
هاجر رزق
×

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الكويت على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وكانت أسعار الذهب في الكويت قد ارتفعت أمس الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 27.325 دينار.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 23.900 دينار.

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 سجل 20.500 دينار.

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهبسعر الذهب 
سعر الذهب عيار 2427.325 دينار 
سعر الذهب عيار 2225.050 دينار 
سعر الذهب عيار 2123.900 دينار 
سعر الذهب عيار 1820.500 دينار 
سعر الذهب عيار 1415.925 دينار 
سعر الذهب عيار 1213.650 دينار 
الاونصة849.675 دينار 
سعر الجنيه الذهب اليوم 191.225 دينار 
الأونصة بالدولار2764.90 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم 191.225 دينار.

الذهب سعر الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

نتيجة الشهادة الإعدادية

ترقبوها خلال ساعات .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

صرف مرتبات

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

بن شرقي

خلال ساعات.. الخطيب يحصل على وعد من الريان القطري لهذا السبب

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية .. بالاسم ورقم الجلوس

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

متهمة

سيدة تقتحم منزل عجوز وتستولي على متعلقاتها في القليوبية

محافظ بني سويف

للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراءات جديدة لتسهيل تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يُجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتوجيهات مشددة من وكيل «التعليم» بالمراجعة الدقيقة داخل الكنترول

بالصور

مرض والدة آسر ياسين .. اعرف أهم المعلومات عنه

والدة الفنان آسر ياسين
والدة الفنان آسر ياسين
والدة الفنان آسر ياسين

كيف تحوّل حب أحمد سليم لـ«حبيبة النجار» من سرٍّ خفي لمطلب جماهيري؟.. تفاصيل مثيرة

حبيبة النجار
حبيبة النجار
حبيبة النجار

رمضان 2025 .. شاهد البوسترات الترويجية لمسلسل «كامل العدد 3»

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها

حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل

فيديو

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

الفنانة دي اللي عملتلي السحر.. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة |خاص

ياسمين عز

قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ثورة في علاج السرطان بأسرع وقت | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد