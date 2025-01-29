سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 29-1-2025

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الكويت على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وكانت أسعار الذهب في الكويت قد ارتفعت أمس الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 27.325 دينار.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 23.900 دينار.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 20.500 دينار.

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 27.325 دينار سعر الذهب عيار 22 25.050 دينار سعر الذهب عيار 21 23.900 دينار سعر الذهب عيار 18 20.500 دينار سعر الذهب عيار 14 15.925 دينار سعر الذهب عيار 12 13.650 دينار الاونصة 849.675 دينار سعر الجنيه الذهب اليوم 191.225 دينار الأونصة بالدولار 2764.90 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم 191.225 دينار.