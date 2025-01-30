وزير الزراعة : استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية مستقرة منذ 3 أشهر بل إن بعضها انخفض.



وأضاف فاروق، خلال مداخلة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة، وفتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق".

المنتجون والأسعار



وتابع: "سعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة، وسنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات".



