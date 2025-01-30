قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول ليلة في شعبان مستجاب.. ردد أفضل 50 دعوة فيها العجب وتحقق الأمنيات
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي زوّر مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
مشاورات مصرية فرنسية حول نزع السلاح والموضوعات الاستراتيجية والأمنية
كل شيء في مقابل حريتي | نانسي عجرم ترد على أنباء طلاقها من فادي الهاشم
تفاصيل طرح سلع تموينية بسعر مخفض خلال فبراير المقبل
من مشاهد التيك توك للحبس غيابيًا .. أزمة منى فاروق والفيديوهات الفاضحة
بسبب الأهلي | اِعرف ماذا فعل حسين لبيب في الزمالك لأجل بن شرقي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة
وزير الزراعة : استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بسبب الإنذارات والإيقافات.. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الزمالك
محمد الضيف.. الشبح الذي قاد كتائب القسام إلى طوفان الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة : استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق

بيض المائدة
بيض المائدة
أسامة علي
×

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية مستقرة منذ 3 أشهر بل إن بعضها انخفض.


وأضاف فاروق، خلال مداخلة  برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة، وفتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق".

المنتجون والأسعار


وتابع: "سعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة، وسنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات".


 

اخبار التوك شو صدى البلد بيض المائدة استيراد البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمح الدولي

حقيقة وفاة المشجع الأهلاوي أمح الدولي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

بيراميدز والزمالك

رحيل نجم بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الزمالك

الأهلي

لاعب مفاجأة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة .. ترقبوها خلال ساعات

معاشات

التضامن تُصدر قرارًا مهما يخص معاشات شهر فبراير

ترشيحاتنا

عمر مرموش

دقائق حرجة.. ماذا حدث فى حفل تقديم عمر مرموش؟ القصة الكاملة

حالة الطقس

ظاهرة جوية مؤثرة.. ماذا يحدث فى طقس الساعات المقبلة؟

فراخ بيضاء

تراجع كبير في الفراخ البيضاء.. كم سجلت أسعار الدواجن اليوم؟

بالصور

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي
حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي
حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

على شاشات المتحدة.. شاهد بوستر مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في رمضان

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بـ 3 كلمات .. أول تعليق من بن شرقي في ظهوره الأول مع الأهلي؟

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد