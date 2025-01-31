منتخب كرواتيا يتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزه على فرنسا 31-28

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تأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة ٣١-٢٨، مساء الخميس، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكرواتي بنتيجة ١٨-١١، ونجح أصحاب الأرض في الحفاظ على التقدم في النتيجة خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بانتصار منتخب كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة ٣١-٢٨.

وكان المنتخب الكرواتي قد تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على المجر بنتيجة ٣١-٣٠ في الدور ربع النهائي، فيما صعد منتخب فرنسا لنصف نهائي المسابقة العالمية بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة ٣٤-٣٣.

وحجز منتخب كرواتيا مقعده في المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد، وينتظر الفائز من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين منتخبي الدنمارك والبرتغال.