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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا يوضح دوافع ترامب للاستحواذ على جرينلاند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس إن الرئيس دونالد ترامب جادّ في سعيه لشراء جرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وفي مقابلة، قلّل روبيو من أهمية التهديد الذي قد تلجأ إليه الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، لكنه أكّد أن تصريحات ترامب بشأن جرينلاند "ليست مزحة".

وأوضح روبيو لإذاعة سيريوس إكس إم "لقد أعلن الرئيس ترامب ما ينوي القيام به، وهو شراؤها"، وأن الأمر "لا يتعلق بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه".

وفي إشارة إلى ضمانات الناتو للدنمارك، قال روبيو "لدينا اتفاقية دفاع معهم لحماية جرينلاند إذا تعرضت لهجوم".

وتابع قائلا: "إذا كنّا بالفعل ملزمين بفعل ذلك، فقد يكون من الأفضل أن تكون لدينا سيطرة أكبر على ما يحدث هناك".

وحشدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن دعم أوروبا في مواجهة طموحات ترامب.

وتحدثت فريدريكسن في منتصف يناير هاتفيا مع ترامب، مؤكدة أن جرينلاند سيدة مستقبلها.

وبحسب عدة مصادر أجرت صحيفة فايننشال تايمز مقابلات معها، فإن هذه المحادثة التي وصفها الدنماركيون بأنها "طويلة وصريحة"، كانت في الواقع "سيئة".

وأكد الوزير الأمريكي أنه لم يكن حاضرا خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وفريدريكسن، لكنه أوضح أن ترامب "يتحدث بصراحة ووضوح مع الناس".

وأوضح أنه "في نهاية المطاف أعتقد أن الدبلوماسية في كثير من الحالات تعمل بشكل أفضل عندما تكون صريحا بدلا من استخدام كلمات مبتذلة ولغة لا تترجم إلى أي شيء".

وأعرب روبيو عن قلقه من أن الصين التي تسعى للوصول إلى القطب الشمالي، قد تحقق مكاسب في جرينلاند من خلال شركات تديرها الدولة.

وشدد على أنه "من الواقعي تماما الاعتقاد بأن الصينيين سيحاولون في نهاية المطاف، وربما حتى في الأمد القريب، أن يفعلوا في غرينلاند ما فعلوه في قناة بنما وأماكن أخرى".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة دنماركية الأربعاء أن الغالبية العظمى من سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءا من الولايات المتحدة.

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