قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعماء عرب يهنئون الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والأرصاد تحذر من الشبورة المائية
تستمر حتى الثلاثاء المقبل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية على هذه المناطق
رئيس أحد السعودي: تعبت نفسيا من موضوع ميشالاك مع الزمالك
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
تفاصيل سقوط عصابة تسهيل الهجرة غير الشرعية في قبضة الرقابة الإدارية
تحطم طائرة واشنطن.. السلطات الأمريكية تعلن العثور على الصندوق الأسود
صاحب الأماكن.. رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح
لمدة شهر.. تخفيضات كبيرة على السلع بمنافذ "كلنا واحد"
وزير خارجية أمريكا يوضح دوافع ترامب للاستحواذ على جرينلاند
منتخب كرواتيا يتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزه على فرنسا 31-28
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.

وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.

ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.

وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.

وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.

وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.

ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.

ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.

وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.

البنك الأوروبي للاستثمار أوروبا البنك الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

بيراميدز والزمالك

رحيل نجم بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الزمالك

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق

معاشات

التضامن تُصدر قرارًا مهما يخص معاشات شهر فبراير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

أرشيفية

لمدة 6 سنوات.. غلق امتداد شارع الهرم اتجاه ميدان الجيزة وكوبري عباس

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

بالصور

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد